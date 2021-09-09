Yanlışlıkla gittiği seks partisinde 50 kişiyle beraber oldu!

Amerka'nın Kaliforniya eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki genç model Kazumi Squirts, kıs bir süre önce kendisinde büyük bir etki yaratan ayrılık yaşamıştı. Bunun ardından kendine yeni bir hayat haritası çizmek isteyen Squirts, yanlışlıkla katıldığı partiyle hayatının en heyecanlı gününü yaşadı. Instagram'da 103 bin takipçiye sahip OnlyFans modeli, yanlışlıkla girdiği partiyi terk etmek yerine orada durmayı tercih ettiğini söyleyerek 50 erkekle ilişkiye girdiğini açıkladı.

"CİNSEL DÜRTÜLERİN TAKİP EDİLMESİ GEREKİYOR"

Kazumi ilk kez eş değiştirme ve seks partilerine gitmediğini belirterek, bu tür ortamların ve cinsel dürtülerin takip edilmesinin gerekliliğine de dikkat çekti.