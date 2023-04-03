Yann Lienard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Lienard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Lienard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Lienard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Lienard 16 Mart 2003 tarihinde Aubagne şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Lienard Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yann Lienard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Monaco U21 futbol takımında oynamaktadır. AS Monaco U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yann Lienard'nin AS Monaco U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yann Lienard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/y.lienard/

Yann Lienard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yann Lienard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yann Lienard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Lienard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Monaco U19

1 Temmuz 2021 yılında Monaco B

Yann Lienard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Lienard şuan AS Monaco U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yann Lienard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ES du Bassin Minier (2009-2013), ASC de Peypin (2013-2014), FC de l'Étoile de l'Huveaune (2014-2016), Burel FC (2016-2017), COC Saint-Louis (01.07.2017-31.08.2017), SC Air Bel (2017-2019), AS Monaco (2019-)

Fransa U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U19 takımında 16 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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