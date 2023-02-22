Yann Mvila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Mvila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Mvila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Mvila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Mvila 29 Haziran 1990 tarihinde Amiens şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa,Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Yann Gérard M'Vila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Mvila Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Avenir Management International yapmaktadır. Yann Mvila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 14 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Yann Mvila'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yann Mvila Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yannmvila

http://instagram.com/yannmvilaofficiel

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http://www.facebook.com/yannmvila

Yann Mvila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yann Mvila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 21.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yann Mvila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Mvila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Rennes B

1 Temmuz 2008 yılında Rennes

23 Ocak 2013 yılında Rubin Kazan

15 Temmuz 2014 yılında Inter

25 Ocak 2015 yılında Rubin Kazan

6 Ağustos 2015 yılında Sunderland

30 Haziran 2016 yılında Rubin Kazan

12 Ocak 2018 yılında Saint-Étienne

14 Eylül 2020 yılında Olimpiakos

Yann Mvila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Mvila şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sains-Saint-Fussien (1996-1999), Amiens SC (1999–2004), FC Mantois 78 (2004), Stade Rennes (2004–2007)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.