Yann Sommer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Sommer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yann Sommer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yann Sommer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yann Sommer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Sommer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Sommer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Sommer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Sommer 17 Aralık 1988 tarihinde Morges şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Sommer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Yann Sommer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayern Münih futbol takımında oynamaktadır. Bayern Münih takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yann Sommer'nin Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yann Sommer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/YannSommer1

http://www.instagram.com/ysommer1/

http://www.facebook.com/yannsommerofficial

Yann Sommerboyu ve yaşı kaç

Yann Sommer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yann Sommer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 13.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yann Sommer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Sommer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2005 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2006 yılında FC Basel

1 Temmuz 2007 yılında FC Vaduz

7 Ocak 2009 yılında FC Basel

1 Temmuz 2009 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2010 yılında FC Basel

1 Temmuz 2014 yılında Gladbach

19 Ocak 2023 yılında Bayern

Yann Sommer kimdir

Yann Sommer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Sommer şuan Bayern Münih takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Concordia, FC Basel, FC Herrliberg

Yann Sommer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 1 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 80 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Ağu 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 0 gol atmıştır.

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Yann Sommer nereli

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