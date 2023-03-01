Yann Songoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Songoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yann Songoo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yann Songoo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yann Songoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Songoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yann Songoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Songoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Songoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Songoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Songoo 19 Kasım 1991 tarihinde Toulon şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kamerun,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Songoo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marco Kirdemir yapmaktadır. Yann Songoo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yann Songoo'nin FC Walsall ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Yann Songoo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/songoo91/

Yann Songoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yann Songoo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Yann Songoo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Songoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Metz U19

1 Temmuz 2009 yılında Zaragoza Juv. A

1 Temmuz 2010 yılında Real Zaragoza B

1 Eylül 2011 yılında CE Sabadell

31 Ocak 2012 yılında Pobla de Mafumet CF

13 Aralık 2012 yılında Kansas City

14 Mart 2013 yılında Orlando City SC

27 Haziran 2013 yılında Kansas City

5 Ağustos 2013 yılında Blackburn

18 Ocak 2014 yılında Ross County

31 Mayıs 2014 yılında Blackburn

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Plymouth Argyle

14 Temmuz 2019 yılında Scunthorpe Utd.

23 Eylül 2020 yılında FC Morecambe

1 Temmuz 2021 yılında Bradford

26 Ocak 2023 yılında FC Walsall

31 Mayıs 2023 yılında Bradford

Yann Songoo kimdir

Yann Songoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Songoo şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo La Coruna (2000-2008),
FC Metz (2008-2009),
Real Saragossa (2009-2010)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Yann Songoo nereli

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