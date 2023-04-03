Yannick Freischlad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Freischlad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Freischlad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yannick Freischlad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yannick Freischlad 19 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yannick Freischlad Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports360 GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yannick Freischlad'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Yannick Freischlad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yannick Freischlad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Frankfurt Alt.
1 Temmuz 2019 yılında Frankfurt U17
1 Temmuz 2021 yılında Frankfurt U19
30 Ağustos 2021 yılında RB Leipzig U19
20 Ocak 2023 yılında 1.FC Köln U19
Yannick Freischlad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yannick Freischlad şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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