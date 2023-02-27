Yannick Gorino Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Gorino Jorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Gorino Jorge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Gorino Jorge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Gorino Jorge 13 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Yannick Gorino Jorge şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Gorino Jorge Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yannick Gorino Jorge'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yannick Gorino Jorge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Gorino Jorge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yannick Gorino Jorge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Gorino Jorge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dudelange U19

1 Temmuz 2010 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2012 yılında SC Bettembourg

1 Temmuz 2013 yılında SC Steinfort

30 Haziran 2014 yılında SC Bettembourg

1 Temmuz 2014 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2015 yılında Jeunesse II

1 Temmuz 2016 yılında SC Steinfort

1 Temmuz 2019 yılında UN Käerjeng 97

1 Ocak 2022 yılında FC Izeg

30 Haziran 2022 yılında UN Käerjeng 97

Yannick Gorino Jorge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Gorino Jorge şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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