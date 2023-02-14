Yannick Marchand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Marchand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Marchand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Marchand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Marchand 9 Şubat 2000 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yannick Kevin Marchand şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Marchand Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Yannick Marchand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 20 Nisan 2018 tarihinde katılmıştır. Yannick Marchand'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yannick Marchand Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_yannick.marchand_/

Haberin Devamı

Yannick Marchand Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yannick Marchand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yannick Marchand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Marchand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U18

20 Nisan 2018 yılında FC Basel

16 Temmuz 2021 yılında Grenoble

31 Aralık 2021 yılında FC Basel

13 Ocak 2022 yılında Neuchâtel Xamax

30 Haziran 2022 yılında FC Basel

Yannick Marchand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Marchand şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yannick Marchand Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Aesch, FC Basel 1893

İsviçre U21 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.