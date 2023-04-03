Yannick Pandor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Pandor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Pandor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Pandor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Pandor 1 Mayıs 2001 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Komorlar,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Pandor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team Spirit Football Consult. yapmaktadır. Yannick Pandor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Lens futbol takımında oynamaktadır. RC Lens takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yannick Pandor'nin RC Lens ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yannick Pandor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Pandor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yannick Pandor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Pandor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında RC Lens U19

1 Ocak 2019 yılında RC Lens B

1 Temmuz 2022 yılında Lens

Yannick Pandor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Pandor şuan RC Lens takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Olympique de Marseille, SC Air Bel (-2018), RC Lens (2018-01/2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.