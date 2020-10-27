Yapı Kredi, İNG ve Ziraat Bankası güncel döviz kurları |27 Ekim salı 2020 Döviz kuru ne kadar?

Ekonomideki çalkalanmalar devam ederken günden güne artan dolar ve euro kurları merak konusu oldu. İşleri borsaya bağlı vatandaşların borsa piyasalarını yakından takip etme ve güncel kurları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için işte Yapı Kredi, İNG ve Ziraat Bankası güncel döviz kurları...

YAPI KREDİ BANKASI DÖVİZ KURU / 27 EKİM SALI 2020

Amerikan Doları( USD) : Alış 8,1217 - Satış 8.1813

Avrupa Para Birimi (Euro) : Alış 9, 5865 - Satış 9,6602

Altın (Gram) : Alış 495,8221 - Satış 500,3567

İngiliz Sterlini (GBP) : Alış 10,5692 Satış 10,656

Yapı Kredi bankası döviz kurlarını görmek için tıklayın

ZİRAAT BANKASI DÖVİZ KURU /27 EKİM SALI 2020

Amerikan Doları( USD) : Alış 8,1323 - Satış 8,1977

Avrupa Para Birimi (Euro) : Alış 9,5999 - Satış 9,6768

İngiliz Sterlini (GBP) Alış 10,5877 - Satış 10,6725

Ziraat Bankası güncel döviz kuru görmek için tıklayınız

İNG BANKASI GÜNCEL DÖVİZ KURU/ 27 EKİM SALI 2020

Amerikan Doları( USD) : Alış 8,18585 - Satış 8,12857

Avrupa Para Birimi (Euro) : Alış 9,67202 - Satış 9,60168

İngiliz Sterlini (GBP) Alış 10,66292 - Satış 10,57808

Altın (Gram) : Alış 498, 25980 - Satış 495, 50058

İNG Bankası güncel döviz kuru görmek için tıklayınız

DOLAR KURU NE KADAR / 27 EKİM SALI 2020

Dolar kuru serbest piyasada güne yükselişle başladı. 27 Ekim salı günü alışı olan ABD Doları alışı 8,1351 TL , satışı ise 8, 2381 TL'dir. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0868 lira olmuştu.

EURO KURU NE KADAR / 27 EKİM SALI 2020

Serbest piyasada euronun alış fiyatı 9,6113 TL'den olurken, satış fiyatı ise 9,6196 TL'dir. 26 Ekim pazartesi kapanış fiyatı ise 9,4363 TL belirlendi.