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Yapı Kredi, İNG ve Ziraat Bankası güncel döviz kurları |27 Ekim salı 2020 Döviz kuru ne kadar?

Doların önlenemez artışı ile birlikte birikim yapmak isteyen vatandaşlar bankaların güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Peki, Yapı Kredi, İNG ve Ziraat Bankası güncel döviz kurları |27 Ekim salı 2020 Döviz kuru ne kadar? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte 27 Ekim 2020 Salı güncel döviz kurları haberimizde.

Yapı Kredi, İNG ve Ziraat Bankası güncel döviz kurları |27 Ekim salı 2020 Döviz kuru ne kadar?

Ekonomideki çalkalanmalar devam ederken günden güne artan dolar ve euro kurları merak konusu oldu.  İşleri borsaya bağlı vatandaşların borsa piyasalarını yakından takip etme ve güncel kurları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için işte  Yapı Kredi, İNG ve  Ziraat Bankası güncel döviz kurları...

 

YAPI KREDİ BANKASI DÖVİZ KURU / 27 EKİM SALI 2020

Amerikan Doları( USD) : Alış 8,1217 - Satış 8.1813 

Avrupa Para Birimi (Euro) : Alış 9, 5865 - Satış 9,6602

Altın (Gram) : Alış 495,8221 - Satış 500,3567

İngiliz Sterlini (GBP) : Alış 10,5692 Satış 10,656

Yapı Kredi bankası döviz kurlarını görmek için tıklayın

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ZİRAAT BANKASI DÖVİZ KURU /27 EKİM SALI 2020

Amerikan Doları( USD) : Alış 8,1323  - Satış 8,1977

Avrupa Para Birimi (Euro) : Alış 9,5999  - Satış 9,6768

İngiliz Sterlini (GBP)  Alış 10,5877  - Satış 10,6725

Ziraat Bankası güncel döviz kuru görmek için tıklayınız

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İNG BANKASI GÜNCEL DÖVİZ KURU/ 27 EKİM SALI 2020

Amerikan Doları( USD) : Alış 8,18585 - Satış 8,12857

Avrupa Para Birimi (Euro) : Alış 9,67202  - Satış 9,60168

İngiliz Sterlini (GBP)  Alış 10,66292  - Satış 10,57808

Altın (Gram) : Alış 498, 25980 - Satış 495, 50058

İNG Bankası güncel döviz kuru görmek için tıklayınız

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DOLAR KURU NE KADAR / 27 EKİM SALI 2020

Dolar kuru serbest piyasada güne yükselişle başladı. 27 Ekim salı günü alışı olan ABD Doları alışı  8,1351 TL , satışı ise 8, 2381 TL'dir. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0868 lira olmuştu.

EURO KURU NE KADAR / 27 EKİM SALI 2020

Serbest piyasada euronun alış fiyatı 9,6113 TL'den olurken, satış fiyatı ise 9,6196 TL'dir. 26 Ekim pazartesi kapanış fiyatı  ise  9,4363 TL belirlendi.

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