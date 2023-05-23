Yapılandırma başvurusu yapmak isteyenlere müjdeli haber, o süre uzatılıyor!

Vergi ve SGK borçları başta olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7440 sayılı Kanun, baş vuru süresi haziran ayının sonuna kadar uzatılacağı belirtildi.

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Yapılandırma başvurusu yapmak isteyenlere müjdeli haber, o süre uzatılıyor!

NTV'nin edindiği bilgilere göre, haziran sonuna kadar yapılandırmada başvuru süresini uzatmak üzere bir çalışma yapılıyor. Böylelikle yapılandırmada başvuru süresi haziran sonuna kadar uzatılacak.

Yapılandırma kapsamında bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef, 180 milyar TL'lik borç yapılandırdı.

PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDENEBİLİYOR

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Yapılandırma başvurusu yapmak isteyenlere müjdeli haber, o süre uzatılıyor

SÜRE HAZİRAN SONUNA KADAR UZATILDI

Vergi ve SGK borçları başta olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7440 sayılı Kanun, 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. 7440 sayılı Kanun ile, 837,3 milyar lirası Maliye’ye, 361 milyar lirası Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’ya ve kalanı da diğer kurumlara olmak üzere yaklaşık toplamda 1 trilyon 300 milyar lira borcun yapılandırılması öngörüldü.

Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine bugüne kadar yaklaşık 3 milyon 279 bin mükellef başvuruda bulundu. Toplam 178 milyar 300 milyon TL kamu alacağı yapılandırıldı. Vergi dairelerine borcu olan mükellef sayısı ise 14 milyon 156 bin olarak kayıtlara geçti.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.

KAYNAK. NTV

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