Yapımı süren Güllübağlar Spor Kompleksi'nde sona gelindi!

Yayalar ve Kavakpınar Spor Komplekslerinin ardından Pendik'te tamamlanan Güllübağlar Spor Kompleksi, Pendik'in 7. spor kompleksi olarak yakında hizmete açılacak.

Güllübağlar Mahallesi, Nevruz Sokak’ta yükselen komplekste artık son işlemler yapılıyor. Toplam 1.767 metrekare büyüklüğe sahip iki katlı kompleksin alt katında fitness ve pilates salonları; üst katında ise basketbol salonu yer alıyor. Kompleksin hemen yanına açık futbol sahası ve çocuk parkı da yapıldı.

BELEDİYENİN KAZANDIRDIĞI 7. SPOR KOMPLEKSİ

Güllübağlar Spor Kompleksi, yapımları yeni tamamlanan ve hizmete girmeyi bekleyen Yayalar ve Kavakpınar Spor Kompleksleriyle sporseverlere kapılarını açık tutan Sülüntepe Şehit Burhan Öner, Esenler Yalçın Aran, Yeşilbağlar Novi Pazar ve Dolayoba Spor Kompleksleri’nin ardından belediyenin kazandırdığı 7. spor kompleksi oldu.

''SPOR KOMPLEKSLERİNİN SAYISINI HER GEÇEN YIL ARTIRMA GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ''

Şehrin genç nüfusuna dikkat çeken Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Her geçen gün sporseverlerin artması bizlere büyük mutluluk veriyor. Bunu görmek bize de çalışma motivasyonu sağlıyor. Şehrimizde spor komplekslerinin sayısını her geçen yıl artırma gayreti içerisindeyiz. Gençlerimizin bu salonlarda yetişip ülkemizde hatta dünya çapında çok büyük sportif başarılar elde edeceğine inanıyorum. Onları geleceğe hazır hale getirmek için spor komplekslerinin sayısını artırmaya devam edeceğiz.” dedi.