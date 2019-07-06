Yaprak Özdemiroğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU KİMDİR?



Doğum tarihi : 14.Ağustos.1963

Yaprak Özdemiroğlu kaç yaşında : 56

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Sinema Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu,Dansçı

Yaprak Özdemiroğlu doğum yeri : Ankara

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU BİYOGRAFİSİ



Yaprak Özdemiroğlu, 1963, yılında Ankara’da doğmuştur. Annesinin adı Ayla hanımdır. Müzisyen Attila Özdemiroğlu'nun kızıdır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra sanat hayatına profesyonel olarak tiyatro ile başladı. 1981 yılında Yeşilçam'a geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Sinemadan uzak kaldığı yıllarda Prodüktörlük yaptı. İskender Paydaş’dan boşandıktan sonra bir sosyal medya ajansı kurdu.

Yaprak Özdemiroğlu, iki kez evlendi ve boşandı. İlk evliliğini 25 Haziran 1993 tarihinde müzisyen İskender Paydaş ile yaptı 7 yıl evli kaldıktan sonra 25 Haziran 2000 tarihinde boşandı.2001 yılında İkinci evliliğini eski manken Murat Erberger ile yaptı. 2010 yılında boşandı.

Filmleri :

2002 - Kumsaldaki İzler (Dizi)

2000 - Üzgünüm Leyla (Dizi)

1994 - Zontellektüel Abdullah (Dizi)

1988 - Arkadaşım Şeytan

1987 - Yalnız Kadın

1986 - Merdoğlu Ömer Bey

1986 - Yarın Ağlayacağım / Erkekler de Ağlar

1985 - Gülüşan

1984 - Çılgın Arzular

1984 - Fırtına Gönüller

1984 - Sevmek Yeniden Doğmak

1984 - Damga

1984 - Çaresizim

1984 - Dil Yarası

1983 - Feryat

1983 - Beyaz Ölüm

1983 - Şekerpare

1982 - Alişan

1982 - Dolap Beygiri

1981 - Şöhretin Sonu

1981 - Hababam Sınıfı Güle Güle