Yaprak Özdemiroğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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YAPRAK ÖZDEMİROĞLU KİMDİR?
Doğum tarihi : 14.Ağustos.1963
Yaprak Özdemiroğlu kaç yaşında : 56
Kilo & Boy :
Burcu : Aslan
Meslek : Sinema Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu,Dansçı
Yaprak Özdemiroğlu doğum yeri : Ankara
YAPRAK ÖZDEMİROĞLU BİYOGRAFİSİ
Yaprak Özdemiroğlu, 1963, yılında Ankara’da doğmuştur. Annesinin adı Ayla hanımdır. Müzisyen Attila Özdemiroğlu'nun kızıdır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra sanat hayatına profesyonel olarak tiyatro ile başladı. 1981 yılında Yeşilçam'a geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı.
Sinemadan uzak kaldığı yıllarda Prodüktörlük yaptı. İskender Paydaş’dan boşandıktan sonra bir sosyal medya ajansı kurdu.
Yaprak Özdemiroğlu, iki kez evlendi ve boşandı. İlk evliliğini 25 Haziran 1993 tarihinde müzisyen İskender Paydaş ile yaptı 7 yıl evli kaldıktan sonra 25 Haziran 2000 tarihinde boşandı.2001 yılında İkinci evliliğini eski manken Murat Erberger ile yaptı. 2010 yılında boşandı.
Filmleri :
2002 - Kumsaldaki İzler (Dizi)
2000 - Üzgünüm Leyla (Dizi)
1994 - Zontellektüel Abdullah (Dizi)
1988 - Arkadaşım Şeytan
1987 - Yalnız Kadın
1986 - Merdoğlu Ömer Bey
1986 - Yarın Ağlayacağım / Erkekler de Ağlar
1985 - Gülüşan
1984 - Çılgın Arzular
1984 - Fırtına Gönüller
1984 - Sevmek Yeniden Doğmak
1984 - Damga
1984 - Çaresizim
1984 - Dil Yarası
1983 - Feryat
1983 - Beyaz Ölüm
1983 - Şekerpare
1982 - Alişan
1982 - Dolap Beygiri
1981 - Şöhretin Sonu
1981 - Hababam Sınıfı Güle Güle
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