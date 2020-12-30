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  3. Yaptığı alıverişin ücretini ödemeden çıkınca market çalışanı tarafından darp edildi

Yaptığı alıverişin ücretini ödemeden çıkınca market çalışanı tarafından darp edildi

Eskişehir'de alışveriş yaptığı marketten para ödemeden çıktığı nedeniyle market çalışanının kendisine şiddet uyguladığını iddia eden şahıs polise şikayetçi oldu.

Yaptığı alıverişin ücretini ödemeden çıkınca market çalışanı tarafından darp edildi

Olay, Tepebaşı ilçesi Ömerağa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir markete giren G.B., alışverişini tamamladıktan sonra para ödemeden marketten çıktı. Durumu fark eden market çalışanı Ö.Y., G.B.'yi arkasından koşarak yakaladı. Ö.Y., ardından polis çağırdı. G.B., ise olay yerine gelen polis ekiplerine şikayette bulunarak, suçlamayı yani alışverişten sonra para ödemeden çıktığını kabul ederek market çalışanının kendisini darp ettiğini ileri sürdü.

Şikayet üzerine polis tarafından inceleme başlatılırken, market sahibinin ise G.B.'den alışveriş yaptıktan sonra para ödemeden çıkıp gittiği için şikayetçi olduğu öğrenildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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