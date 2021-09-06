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  3. Yaptığı hareketle tepki toplayan Gonca Vuslateri'nin açıklamaları hayrete düşürdü! "Memleketi karşıma alırım"

Yaptığı hareketle tepki toplayan Gonca Vuslateri'nin açıklamaları hayrete düşürdü! "Memleketi karşıma alırım"

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, televizyon kurulumu için evine gelen teknik ekibi kapıdan kovması üzerine yaptığı açıklama tepki çekti.

Yaptığı hareketle tepki toplayan Gonca Vuslateri'nin açıklamaları hayrete düşürdü! "Memleketi karşıma alırım"

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yaptığı son paylaşımıyla çok konuşuldu. Televizyon kurulumu için evine gelen teknik ekibi kapıdan döndürdüğünü açıklayan Vuslateri herkesin şaşırmasına ve tepki göstermesine neden oldu.

"ODAYA KAPATIN DEMEYECEK"

Evcil hayvanını başka bir odaya koymasını isteyen teknik ekip Vuslateri tarafından kapıdan kovuldu.  Ünlü oyuncunun teknik ekibe karşı göstermiş olduğu bu tavır sosyal medya üzerinden tepki alınca Vuslateri,  "Beni çok seven olmasın. Yalnızca iyi biriyim diye de çırpınmam. Bunlar büyük sorumluluklar kardeşim.. Hayvanlarım ev arkadaşlarımdır. Alerjisi olan 'alerjim var' diyecek. Odaya kapatın demeyecek. Bitti gitti. Memleketi karşıma alırım ki. Üslup önemli" açıklamasında bulundu.

Yaptığı hareketle tepki toplayan Gonca Vuslateri'nin açıklamaları hayrete düşürdü! Memleketi karşıma alırım

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Öte yandan son olarak Hakan Altun ile ilişki yaşayan ve evlilik krizi yaşadıkları için yolunu ayırdıkları iddia edilen Gonca Vuslateri, doğum gününde, doğru kişi bularak evlenmek istediğini ve ardından çocuk sahibi olmayı arzuladığını söylemesi dikkat çekmişti.

Yaptığı hareketle tepki toplayan Gonca Vuslateri'nin açıklamaları hayrete düşürdü! Memleketi karşıma alırım

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