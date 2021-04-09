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  3. Yaralanan köpeğinin başında dakikalarca bekledi

Yaralanan köpeğinin başında dakikalarca bekledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmayan sahibi, görenleri duygulandırdı.

Yaralanan köpeğinin başında dakikalarca bekledi

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Sarıtaş Tüneli'nde sabah saatlerinde Fatih Kutluk adlı vatandaşa ait köpeğe araç çarptı. Sarıtaş Tüneli'nde bekçilik yapan Kutluk, köpeğini yaralı halde görünce, başında dakikalarca bekledi. Üzüntüsünden ne yapacağını bilemeyen Kutluk, hemen araç isteyerek köpeğini ilçe merkezindeki veterinere götürdü.

Çok üzgün olduğunu dile getiren Fatih Kutluk, "Çok üzüntülüyüm. Keşke olmasaydı. Daha küçükken ben bu köpeği büyüttüm ve çok alışmıştım. Bugün tünele girmesiyle gelen bir araç çarpmış ve yaralanmış. Onu böyle yaralı halde görmek beni derinden üzdü. O benim can dostumdu. Şimdi araç gelecek ve Yüksekova'ya veterinere götüreceğim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaralanan köpeğinin başında dakikalarca bekledi

Yaralanan köpeğinin başında dakikalarca bekledi

Yaralanan köpeğinin başında dakikalarca bekledi

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