Yaralar sarılıyor! Antalya'da evleri yangından etkilenen yaşlı çiftin yüzü güldü! 15 günde teslim edildi

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye büyük bir felaket yaşamıştı. Özellikle Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangın, ekiplerin mücadelesi sonrası söndürülmüştü. Yangının ardından bölgedeki afetzedelerin yaraları hızla sarılmaya başlandı.

YANGININ İZLERİ SİLİNİYOR

Son olarak Karaöz Mahallesi'nde yangından etkilenen evlerinin sağlam kalan bir göz odasında yaşamlarını sürdüren 80 yaşındaki İbrahim Deniz ve 70 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz'in durumunu gören Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yeni ev yapılması talimatının ardından hasar tespit çalışmalarının sonlandırılmasıyla temeli atılan evin yapımı tamamlandı.

Yangından bir gün sonra Bakan Kurum'un evin yapımı için talimat verdiği öğrenilirken, yaşlı çift konutlarının tesliminde duygu dolu anlar yaşadı.

AFETZEDELERE UMUT IŞIĞI

Öte yandan Deniz çiftinin teslim edilen evleriyle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Bakan Kurum'un bir an önce bitirilmesi talimatını verdiği ev yangından yalnızca 15 gün sonra yapıldı ve teslim edildi.

Muhalefetin eleştirilerine cevap niteliğinde olan bu hız, diğer afetzedelere de umut ışığı oldu.

"EN İYİSİNİ YAPTILAR"

Afetzede İbrahim Deniz, "Devletim bir gün sonra geldi, en iyisini de yaptılar." diyerek "Murat Kurum bizim oğlumuz oldu" sözleriyle duygulandırmıştı.