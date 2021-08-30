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Yaralı Uzman İsmail Şebelek Çavuş şehit oldu

Suriye'de 20 gün önce sınır ötesi operasyonda başından ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan Trabzonlu Uzman Çavuş İsmail Şebelek şehit oldu.

Yaralı Uzman İsmail Şebelek Çavuş şehit oldu

Suriye'de sınır ötesi operasyonda görev yapan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 20 gün önce terör örgütünün saldırısı sonucu başından ağır şekilde yaralanmıştı.İlk müdahale sonrası Türkiye getirilen ve burada 20 gündür Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında olan Uzman Çavuş Şebelek şehit oldu.

ŞEHİDİMİZİN ACI HABERİ TRABZON'DAKİ AİLESİNE BİLDİRİLDİ

Şehidin acı haberi Trabzon'un Arsin ilçesi Fındıklı mahallesinde yaşayan ailesine bildirildi.

Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek, yarın Arsin Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek .

Berkem Temizel
Gece Editörü
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