Yaralı Uzman İsmail Şebelek Çavuş şehit oldu
Suriye'de 20 gün önce sınır ötesi operasyonda başından ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan Trabzonlu Uzman Çavuş İsmail Şebelek şehit oldu.
Suriye'de sınır ötesi operasyonda görev yapan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 20 gün önce terör örgütünün saldırısı sonucu başından ağır şekilde yaralanmıştı.İlk müdahale sonrası Türkiye getirilen ve burada 20 gündür Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında olan Uzman Çavuş Şebelek şehit oldu.
ŞEHİDİMİZİN ACI HABERİ TRABZON'DAKİ AİLESİNE BİLDİRİLDİ
Şehidin acı haberi Trabzon'un Arsin ilçesi Fındıklı mahallesinde yaşayan ailesine bildirildi.
Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek, yarın Arsin Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek .