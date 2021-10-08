Yâran ne demek, TDK'ya göre Yâran kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yâran ne demek? Yâran TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yâran kelimesi. Peki yâran ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yâran nedir, yâran kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Yâran kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Yâran kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

YÂRAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yâran kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Yâran kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre yâran kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dostlar

- Bir amaç çevresinde toplanmış veya aynı amacı güttükleri için bir araya gelmiş olanların tümü



YÂRAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Durup el bağlayalar yâran saf saf

- Rusçuk yâranı. Malta yâranı.

