Yardım kuruluşu Secours Catholique'nin raporuna göre Fransa'da yoksulluk giderek artırıyor

Fransız Katolik yardım kuruluşu Secours Catholique, yayımladığı yıllık raporda ülkede yoksulluğun giderek arttığını, Ülkede artan fiyatlar nedeniyle durumun daha da kötüleşeceği öngörüldüğü belirtildi.

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Yardım kuruluşu Secours Catholique'nin raporuna göre Fransa'da yoksulluk giderek artırıyor

Fransız Katolik yardım kuruluşu Secours Catholique, yayımladığı yıllık raporda ülkede yoksulluğun giderek arttığına dikkati çekti.

Fransız medyasının Secours Catholique'in raporuna dayandırdığı habere göre, kuruluş 2021'de 938 bin kişiye yardım etti ve yardım alan hanelerin yüzde 48'inin zaruri gıdasını karşılayacak yeterli bütçeye sahip olmadığı kayda geçti.

ZARURİ GIDASINI KARŞILAMAKTA ZORLUK ÇEKİLİYOR

Faturalarını ödedikten sonra her iki hane halkından birinin ay sonunu getirmek için elinde 295 avrosu kalırken bu rakam kişi başı 7 avro olan günlük minimum gıda harcamasının 2 avro altında kaldı.

Kuruluştan yardım alanların yüzde 75'ini yeni ise yardıma muhtaç kişiler oluşturuyor.

DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞEBİLİR

Ülkede artan fiyatlar nedeniyle durumun daha da kötüleşeceği öngörülüyor.

Secours Catholique'ten yapılan açıklamada, sosyal yardımların ortalama gelirin yüzde 40'ına tekabül edecek şekilde artırılması ve bu yardımların enflasyona endekslenmesi çağrısında bulunuldu.

Kuruluşun başkanı Veronique Devise de konuya ilişkin, ailelerin elektrik ve gaz faturalarını azaltmak için şimdiden çok çabaladıklarını, gelecek yıl faturalarında beklenen yüzde 15'lik zam karşısında zorlanacaklarını kaydetti.

KAYNAK: AA

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