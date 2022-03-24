Yargı dizisinin Ceylin’inden büyüleyen poz! Pınar Deniz’in fotoğrafı of dedirtti!

Kanal D’nin en çok izlenilen dizilerinden biri olan Yargı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’in güzelliği herkesi kendine hayran bırakıyor. Güzel oyuncu bir markanın yüzü oldu. Deniz, tanıtım için kamera karşına geçti. Güzelliğiyle büyüleyen başarılı oyuncu giydiği göbeğine kadar inen göğüs dekolteli kıyafetiyle nefesleri kesti.

SEVGİLİSİYLE NEDEN AYRILDI?

Güzel oyuncu kısa bir zaman önce birliktelik yaşadığı Yiğit Kirazcı ile ilişkilerini sonlandırmıştı. Pınar Deniz ayrılık sonrası bazı önemli açıklamalarda bulunmuştu. Güzel oyuncu kendisine sorulan ayrılık sebebine, “Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

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