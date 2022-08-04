Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz takipçilerini şaşırttı! Saçına ne yaptı? "İnşallah peruktur"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan başarılı oyuncu Pınar Deniz son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Disneyplus paylaşımı yapan Pınar Deniz'in saçındaki değişikliği görenler şaşkına döndü.

Bu zamana kadar çeşitli rollerde oynayan Pınar Deniz, yeni projesi için kahverengi olan saçlarını kızıla boyattı. Yüzüne makyajla çil yaptıran oyuncu, yeni halini 2,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Bil bakalım ben kimim?" notunu yazdı.

Rolü için imaj değiştiren oyuncunun yeni imajı ise takipçileri tarafından beğenilmedi. Takipçileri güzel oyuncuya, "İnşallah peruktur" yorumunda bulundu.