Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz takipçilerini şaşırttı! Saçına ne yaptı? "İnşallah peruktur"

Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren oyuncu Pınar Deniz'in son paylaşımındaki saç rengini görenler, "İnşallah peruktur" yorumunda bulundu.

Emine Özfalcı
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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz takipçilerini şaşırttı! Saçına ne yaptı? "İnşallah peruktur"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan başarılı oyuncu Pınar Deniz son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Disneyplus paylaşımı yapan Pınar Deniz'in saçındaki değişikliği görenler şaşkına döndü.Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz takipçilerini şaşırttı! Saçına ne yaptı? İnşallah peruktur

Bu zamana kadar çeşitli rollerde oynayan Pınar Deniz, yeni projesi için kahverengi olan saçlarını kızıla boyattı. Yüzüne makyajla çil yaptıran oyuncu, yeni halini 2,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Bil bakalım ben kimim?" notunu yazdı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz takipçilerini şaşırttı! Saçına ne yaptı? İnşallah peruktur

Rolü için imaj değiştiren oyuncunun yeni imajı ise takipçileri tarafından beğenilmedi. Takipçileri güzel oyuncuya, "İnşallah peruktur" yorumunda bulundu.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz takipçilerini şaşırttı! Saçına ne yaptı? İnşallah peruktur

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