Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu! Şişede durduğu gibi durmuyor!

Kanal D ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz akşam menajerleriyle bir mekanda yemek yedi. Yemekte alkol tüketen oyuncu, mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce gerildi.

"ALKOL KULLANDIM, SİZİNLE KONUŞMAYACAĞIM"

TV8'de ekrana gelen 2. Sayfa programında yer alan habere göre, yanına gelerek soru sorulmasından rahatsız olan Kaan Urgancıoğlu, "Arkadaşlar gecenin bu saatinde konuşmayacağım. 2 saattir bizi beklediğinizi biliyorum. Alkol kullandım, sizinle de konuşmayacağım. Menajerlerimle birlikte yemek yemeğe geldim. Teşekkür ediyorum. Bir şey soracaksan da sabah sorarsın. Bu saatte hiçbir şey soramazsın bana" dedi.

MENAJERLER ARAYA GİRDİ

Basın mensuplarının ısrarı üzerine sinirlerine hakim olamayan Urgancıoğlu, görüntü alan kamerayı tutunca araya menajerleri girdi. Tartışma sonrası kendisine sorular soran muhabirin adını ve çalıştığı kurumun adını öğrenen oyuncu, hiçbir şey söylemeden uzaklaştı.