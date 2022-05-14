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  3. Yargıtay'dan emsal karar! Eşin maaşına el koymak boşanma sebebi sayıldı!

Yargıtay'dan emsal karar! Eşin maaşına el koymak boşanma sebebi sayıldı!

Bursa'daki bir boşanma davasına ilişkin kararı temyiz eden Yargıtay 2 .Hukuk Dairesi, eşinin maaşına el koyan kadını kusurlu bularak bu durumu boşanma sebebi saydı.

Yargıtay'dan emsal karar! Eşin maaşına el koymak boşanma sebebi sayıldı!

Edinilen bilgilere göre Bursa'da aralarında şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, birbirlerine boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, eşinin maaşına el koyarak ekonomik şiddet uyguladığını iddia eden erkeğin boşanma davası kabul edildi. Mahkeme kadına yoksullak ve tedbir nafakası ödenmesine hükmetti. 

Yargıtay'dan emsal karar! Eşin maaşına el koymak boşanma sebebi sayıldı!

İKİ TARAF DA KARARI İSTİNAFA GÖTÜRDÜ

Bunun üzerine iki taraf da  alınan kadarı istinafa götürdü, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi ise söz konusu kararı onadı. Davacı karşı davalı kadın, karşı davanın kabulü, kusur belirlemesi ve tazminatların miktarı yönünden kararı temyiz ederken davalı karşı davacı erkek de kusur belirlemesi yönünden kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay'dan emsal karar! Eşin maaşına el koymak boşanma sebebi sayıldı!

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Bu durumlarda verdiği emsal kararlarla adından söz ettiren Yargıtay emsal bir karar vererek. Eşin maaşına el konmasını kusur saydı: 

Kararda şöyle denildi:

"Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarının yanında davalı-karşı davacı erkeğin eşinin maaşını alarak eşine ekonomik şiddet uygulamak suretiyle de kusurlu olduğu ortadadır. Ancak yine de evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan olaylarda davalı-karşı davacı erkeğin ağır kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre, davalı-davacı erkeğin tüm temyiz itirazları yersizdir. Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı-karşı davalı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Açıklanan sebeple, davacı-karşı davalı kadın lehine uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir."

(İHA)

Yargıtay'dan emsal karar! Eşin maaşına el koymak boşanma sebebi sayıldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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