Yargıtay'dan Kılıçdaroğlu'na flaş karar! Bir tazminat daha ödeyecek!
Yargıtay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddialarıyla ilgili açılan 35 bin liralık tazminat davasını onadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davalardan dört tanesi netleşmiş ve CHP lideri toplamda 165 bin TL tazminat ödeyeceği kararı verilmişti.
BİR TAZMİNAT DAHA ÖDEYECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP liderinin bir tazminat daha ödeyeceğini duyurdu.
Aydın paylaşımında, "Kılıçdaroğlu, 'ben haklı çıktım' deyip Cumhurbaşkanımızı istifaya davet ettiği gün, Yargıtay bir dosyamızı daha onadı. Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek. Böylece, içinde Man Adası'nın da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya beş, ödeyeceği tutar 195 bin oldu" şeklinde konuştu.