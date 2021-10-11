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Yarı Açık Cezaevi ne demek, TDK'ya göre Yarı Açık Cezaevi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Yarı Açık Cezaevi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Yarı Açık Cezaevi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yarı Açık Cezaevi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Yarı Açık Cezaevi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Yarı Açık Cezaevi ne demek, TDK'ya göre Yarı Açık Cezaevi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yarı açık cezaevi ne demek? Yarı açık cezaevi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yarı açık cezaevi kelimesi. Peki yarı açık cezaevi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yarı açık cezaevi nedir, yarı açık cezaevi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

YARI AÇIK CEZAEVİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yarı açık cezaevi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yarı açık cezaevi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cezalarının bir kısmını tamamlamış, iyi hâlleri görülen tutukluların geri kalan sürelerini çiftçilik, el sanatları vb. işlerle geçirebilecekleri, dıştan korunmasız olmasına karşın, kaçmaya karşı engelleri olan cezaevi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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