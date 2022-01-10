Yarı çıplak fotoğraf atmıştı! Serkay Tütüncü'den bu kez politikacıları kızdıracak paylaşım! Çöp kutusunun yanına geçerek skandal bir not düştü!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşıp sonrasında sildiği iç çamaşırlı pozuyla dikkat çeken Serkay Tütüncü Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı bir paylaşımla yine çok konuşulacak.

Serkay Tütüncü, yarı çıplak pozu için “Arkadaşlarım beğendi ama sonra abartı olduğunu gördüm, nü falan değildi birilerine gönderip yanlışlıkla da paylaşmadım bu arada, abartı bulduğum için sildim.” açıklamasında bulunmuştu.

"POLİTİKACILARI DİNLİYORUM"

2,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye kısmından çöp kutusu yanında fotoğrafını paylaşan Tütüncü'nün fotoğrafa eklediği not şaşırttı.

Çöp kutusuna doğru yönelen Tütüncü, "Politikacıları dinliyorum" notunu yazarak dikkatleri üzerine çekti.