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  3. Yarım asır boyunca gazetecilik yapmıştı! Türk basının önemli ismi Aydın Engin hayatını kaybetti

Yarım asır boyunca gazetecilik yapmıştı! Türk basının önemli ismi Aydın Engin hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde safra kesesi ameliyatı olan gazeteci Aydın Engin, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

Yarım asır boyunca gazetecilik yapmıştı! Türk basının önemli ismi Aydın Engin hayatını kaybetti

53 yıldır gazetecilik yapan ve tanınan usta isimlerden olan T24 yazarı Aydın Engin 8 Mart Salı günü safra kesesi ameliyatı olmuştu. Akabinde ise 9 Mart Çarşamba günü ikinci bir operasyon geçiren Engin daha sonra yoğun bakıma alınmıştı. 

Engin'den güzel haber bekleyen yakınları ve okuyucuları kahreden haberi aldı. Engin bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yarım asır boyunca gazetecilik yapmıştı! Türk basının önemli ismi Aydın Engin hayatını kaybetti

Engin, 11 Şubat Cuma günü T24’te yayımlanan son yazısında, “kişisel bir not” olarak şu satırları paylaşmıştı:

“Aydın Engin'i bir süre nadasa bırakmak iyi olacak.
Nadas'ın ne olduğunu bilmeyen kentli okurlar için bilgi notu: Nadas tarlanın sürülüp, sulanıp ekime hazırlanması ama o yıl ekilmemesidir.
Ben de beni nadasa bırakıyorum.
Ne kadar sürer bu nadas?
Bilmiyorum. Umarım kısa sürer.
Şey…
Bugün benim 81 yaşımdaki son günüm.”

Yarım asır boyunca gazetecilik yapmıştı! Türk basının önemli ismi Aydın Engin hayatını kaybetti

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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