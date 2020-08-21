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  3. Yarım Kalan Aşklar konusu nedir? Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

Yarım Kalan Aşklar konusu nedir? Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

Yarım Kalan Aşklar dizisi fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı yapımını TIMS&B Productions’ın üstlendiği, Yarım Kalan Aşklar’ın 1. bölüm fragmanı büyük ilgi gören dizinin yayın tarihi de belli oldu. Peki Yarım Kalan Aşklar konusu nedir? Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

Yarım Kalan Aşklar konusu nedir? Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

Yarım Kalan Aşklar dizisi fragmanı ekranlara geldi. Bir çok önemli ismin yer aldığı yapımda baş rolleri Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz paylaşıyor. 'Yarım Kalan Aşklar', farklı hikayesi, aşk, gizem ve aksiyon dolu sahneleriyle yeni bir hayatta, yeni bir bedende, yarıda kalmış bir aşkın sınavını anlatmaya hazırlanıyor. Peki Yarım Kalan Aşklar konusu nedir? Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

Yarım Kalan Aşklar konusu nedir? Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

Merakla beklenen TIMS&B Productions'ın (Timur Savcı ve Burak Sağyaşar) yaptığı “Yarım Kalan Aşklar” dizisinden ilk uzun fragman yayınlandı. Dizinin fragmanı kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. 

Yarım Kalan Aşklar konusu nedir? Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

YARIM KALAN AŞKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Fragmanın ardından Yarım Kalan Aşklar dizisinin ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Yaz başında çekimleri tamamlanan dizinin 10 Eylül’de BluTV’de izleyicilerle buluşacağı duyuruldu.

YARIM KALAN AŞKLAR FRAGMAN

 

Yarım Kalan Aşklar konusu nedir? Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

Daha önce Suskunlar adlı dizi, Tarantinesk bir anlatımı bulunan Karışık Pizza filmi ve İkimizin Yerine adlı aşk filmlerini çeken yönetmen Umur Turagay, bu projede de aynı görevi üstleniyor. Senaryo ekibinde  Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur üçlüsü yer alıyor. Dizinin prömiyer tarihi, BluTV tarafından 10 Eylül 2020 olarak duyuruldu!

Yarım Kalan Aşklar konusu nedir? Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

YARIM KALAN AŞKLAR KONUSU

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedip sürpriz bir bedende dünyaya geri dönen Ozan'ın hikayesini anlatan dizinin setinden ilk kareler yayınlandı. Kadrosu ve hikayesiyle merakla beklenen dizi yakında sadece BluTV'de.

Yarım Kalan Aşklar konusu nedir? Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

YARIM KALAN AŞKLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Baş rollerinde son dönemlerin başarılı iki ismi Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin bulunduğu dizinin yönetmen koltuğunda Umur Turagay otururken, senaristliğini Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur üstleniyor.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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