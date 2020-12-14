Yarın başlayacak! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir"