Yarın kullanacak olanlar dikkatl! Gökçeada feribot seferleri iptal edildi!

KUZEY Ege Denizi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş., yapılan açıklamada, "14 Aralık Pazartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Boğaz hatlarında (Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir) yoğunluk olması durumlarında seferler saatsiz olarak yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.