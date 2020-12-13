Kastamonu'da soba zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybettiYarın kullanacak olanlar dikkatl! Gökçeada feribot seferleri iptal edildi!14 Aralık Pazartesi su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKİ - İZSU - İSKİŞanlıurfa'da kavgaya müdahalede bulunan 2 polis memuru bıçaklandıAnkara Büyükşehir Belediyesi'ndeki vaka sayısı 1575’e yükseldiAK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da koronaya yakalandı!Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılmaz Erdoğan neden yok? Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'den ayrıldı mı?Türk-İş "Asgari ücret umut ettiğimiz bir rakamda olursa biz de imzalarız"Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertaç Altuner koronavirüsten hayatını kaybettiDoğduğun Ev Kaderindir 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Barış bey yakınlaşıyor!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Yarın kullanacak olanlar dikkatl! Gökçeada feribot seferleri iptal edildi!

Yarın kullanacak olanlar dikkatl! Gökçeada feribot seferleri iptal edildi!

Olumsuz hava şartları ülkenin büyük bir kısmını etkisi altına almaya devam ederken, Çanakkale'de de yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Yarın kullanacak olanlar dikkatl! Gökçeada feribot seferleri iptal edildi!

KUZEY Ege Denizi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 

 Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan  GESTAŞ A.Ş., yapılan açıklamada, "14 Aralık Pazartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Boğaz hatlarında (Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir) yoğunluk olması durumlarında seferler saatsiz olarak yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT