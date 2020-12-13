Yarın kullanacak olanlar dikkatl! Gökçeada feribot seferleri iptal edildi!
Olumsuz hava şartları ülkenin büyük bir kısmını etkisi altına almaya devam ederken, Çanakkale'de de yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
KUZEY Ege Denizi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş., yapılan açıklamada, "14 Aralık Pazartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Boğaz hatlarında (Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir) yoğunluk olması durumlarında seferler saatsiz olarak yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.