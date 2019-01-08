Yarın okullar tatil mi? Yoğun kar yağışının şiddetinin arttığı son günlerde bir çok ilde de eğitimde aksaklıklar meydana geldi. Sıcaklıkların hissedilir derecede azalması ile öğrencilerde yarın okullar tatil mi? sorusunu sormaya başladı. Son olarak Muş, Çanakkale ve Adıyaman'dan tatil haberi geldi. Detaylar haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

ÇANAKKALE YENİCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle cuma gününden beri eğitim- öğretim verilemeyen ilk ve orta dereceli okullar, yarın (çarşamba) için bir gün daha tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla, yarın için ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime ara verildiği belirtildi. Kar yağışının günlerdir devam ettiği ilçede, yağış halen sürüyor.

ADIYAMAN SİNCİK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede tüm okullar 1 gün (Çarşamba) tatil edildi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın yaptığı açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yaşından dolayı ilçe genelinde ki tüm okullarımız 9 Ocak Çarşamba günü tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı.

MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Muş’ta olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın için tatile dildi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle, ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 9 Ocak Çarşamba günü tüm il genelinde (merkez ilçe, tüm ilçeler ve bağlı köyleriyle birlikte) eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine valiliğimce karar verilmiştir" denildi.

NİĞDE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullara yarın ara verildi.

Vali Yılmaz Şimşek, kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Şimşek, "Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır. Sevgili çocuklar, kar yağışı nedeniyle 09.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim her şeyimizsiniz." paylaşımında bulundu.

Hamile ve engelli kamu personeli de yarın idari izinli sayılacak.

NİĞDE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kar yağışının devam etmesi ve buzlanma beklentisi nedeniyle ilimiz Niğde Merkez, ilçe, köy ve kasabalarda 9 Ocak 2019 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

8 OCAK SALI GÜNÜ OKUL TATİLİ OLAN İLLER

Dün akşama doğru başlayan kar tüm yurdu etkisi altına aldı. Hatta bazı illerde kar ve tipi trafik kazalarına neden oldu. Yoğun kar yağışı etkisi altında olan illerde okullar eğitime bir gün ara verdi. Peki 8 ocak 2019 hangi şehirlerde okullar tatil edildi? İşte 8 ocak salı günü okulları tatil eden iller...



ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'ın Çelikhan ve Sincik ilçesinde yağan kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki ve bağlı bazı köy okulları tatil edildi.

Birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık,Yarpuzlu, Sakız, Serince,Balkaya ve Pınarbaşı Köylerindeki ilk ve ortaokullar 1 gün tatil edildi. Okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

ÇORUM'DA 8 ARALIK 2019 OKULLAR TATİL Mİ?

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün tatil ilan edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda taşımalı eğitim öğrencilerimize 08.01.2019 Salı günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ilk ve orta dereceli tüm okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için bir gün tatil edildi.

Manyas Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Manyas'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilçemizdeki tüm okullarda 8 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.



ÇANAKKALE'DE OKULLAR 8 OCAK'TA TATİL Mİ?

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Yenice'de 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenice genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?

AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı'da aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim gören köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, köy yollarında görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrenciler için 8 Ocak Salı günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'ün 4 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar Salı günü tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 8 Ocak 2019 Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?

BİTLİS'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okullar 1 gün tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve bugün devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köylerde 8 Ocak Salı günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 8 Ocak Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

ISPARTA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Isparta'nın 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim bugün için ara verildi.

Isparta'ya bağlı Gelendost, Keçiborlu, Gönen, Senirkent ve Atabey ilçelerinin genelinde kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bugün eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı. Uluborlu ilçesinde ise İleydağı köyü dışındaki bölgelerde taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?

TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli'de merkez ve Pülümür ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, kar yağışı nedeniyle Salı günü tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli Merkez ve Pülümür ilçemizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 08 Ocak 2019 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanların da izinli sayılacağı ifade edildi.

BATMAN'DA 8 ARALIK 2019 OKULLAR TATİL Mİ?

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Batman'ın Sason ilçe merkezi ve köylerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildi. Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle merkez ve ilçeye bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli bütün okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile olanlar da idari izinli sayılacaklar" denildi.



BURSA'DA 8 ARALIK 2019 OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla bugün okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli memurların da idari izinli sayılacağını duyurdu.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ilçedeki hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Meram ve Karatay'da da eğitime bir gün ara verildi. Böylelikle Ahırlı, Beyşehir, Hadim, Hüyük, Seydişehir ve Yalıhüyük ile birlikte kentte 9 ilçede okullar bugün tatil edildi.



KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Karaman'da ise Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler ilçelerinde okullar bugün 1 gün tatil edildi.

Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?

DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen kar yağışı sebebiyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verildi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı yüksek mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, Denizli Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verdi.

AFYONKARAHİSAR'DA 8 ARALIK 2019 OKULLAR TATİL Mİ?

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kar yağışı dolayısıyla eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Türkiye'nin birçok şehrinde etkili olan kar yağışı ilçede de tesirini gösterdi. Yağış sonrasında yollar kapanırken ekipler de hemen çalışmalara başladı. Hayatı olumsuz etkileyen yağış sonrasında eğitim-öğretime 8 Aralık Salı günü ara verildi. Şuhut'ta da taşımalı eğitim için alınan kararla ilkokul, ortaokul ve lise dengi okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

ELAZIĞ'DA 8 ARALIK 2019 OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı nedeniye Elazığ'ın ilçelerinden Arıcak genelinde tüm okullarda, Alacakaya, Maden ve Sivrice'de ise taşımalı eğitime ara verildi.

Valilik açıklamasında;"Yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma beklendiğinden Arıcak ilçemiz genelinde, Alacakaya, Maden ve Sivrice ilçelerimizde taşımalı eğitim yapan okullarda 08.01.2019 Salı günü eğitime bir gün ara verilmiştir, merkez ve diğer ilçelerimiz gelişmelere göre değerlendirilecektir"denildi.

Öte yandan gece saatlerinde kent merkezinde kar yağışı etkili olaya başladı.