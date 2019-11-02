Yarışmacı ilk soruda elendi! Futbol severler ise şok oldu

Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasının yeni bölümünde Okan Tokmak adlı yarışmacı ilk soruda elenirken sosyal medyada gündeme oturdu.

“Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve ’22 adam bir topun’ şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?” sorusu Okan Tokmak’ın ilk karşılaştığı soru oldu ve Tokmak yanlış cevap vererek elendi.

Şıklar arasında “Havasını söndürüyor”, “Üzerinden atlıyor”, “Yanından geçiyor” ve “Peşinden koşuyor” yer alırken Okan Tokmak’ın tercihi “Havasını söndürüyor” şıkkı oldu.