Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi! 'Millet İttifakı oturma düzeni tartışmasını yuvarlak masa etrafında toplanarak çözdü'Yarıyıl tatili erkene mi çekildi? | Yarıyıl tatili ne zaman? Kaç gün?Sağlık Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıDehdeh ne demek, TDK'ya göre Dehdeh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Vali Yerlikaya'dan okullara ilişkin flaş açıklamaSurvivor bu akşam neden yok? | Survivor 2022 All Star yeni bölüm ne zaman? 20 Ocak 2022 Perşembeİngiltere Lig Kupası: Arsenal - Liverpool maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linkiFenerbahçe Beko 73 – 67 Zalgiris Kaunas | MAÇ SONUCUSon dakika | Bakan Koca'dan flaş paylaşım: Eskişehirspor, Turkovac'ı arkasına aldıSüper Loto sonuçları 20 Ocak 2022 Perşembe | 20.01.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Yarıyıl tatili erkene mi çekildi? | Yarıyıl tatili ne zaman? Kaç gün?

Yarıyıl tatili erkene mi çekildi? | Yarıyıl tatili ne zaman? Kaç gün?

İstanbul Valisi Yerlikaya'nın okullarla ilgili yaptığı açıklama sonrası Yarıyıl tatili erkene mi çekildi? | Yarıyıl tatili ne zaman? Kaç gün? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Yarıyıl tatili erkene mi çekildi? | Yarıyıl tatili ne zaman? Kaç gün?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, normal eğitim yapan okullarda öğrenim gören öğrencileri ilgilendiren açıklamada bulundu. Yerlikaya'nın okullarla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Yarıyıl tatili erkene mi çekildi? | Yarıyıl tatili ne zaman? Kaç gün?  soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

YARIYIL TATİLİ ERKENE Mİ ÇEKİLDİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları sebebiyle  normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00'da, öğlencilerin ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

Normal eğitim yapan okullarımızda 10.00

İkili eğitim yapan okullarımızda; 

Sabahçılar 10.00, Öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.

İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin"

Son dakika | Vali Yerlikaya'dan okullara ilişkin flaş açıklama

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? KAÇ GÜN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi,

21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönemdeki ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullarda ikinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT