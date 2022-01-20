İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, normal eğitim yapan okullarda öğrenim gören öğrencileri ilgilendiren açıklamada bulundu. Yerlikaya'nın okullarla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Yarıyıl tatili erkene mi çekildi? | Yarıyıl tatili ne zaman? Kaç gün? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

YARIYIL TATİLİ ERKENE Mİ ÇEKİLDİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları sebebiyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00'da, öğlencilerin ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

Normal eğitim yapan okullarımızda 10.00

İkili eğitim yapan okullarımızda;

Sabahçılar 10.00, Öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.

İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin"

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? KAÇ GÜN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi,

21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönemdeki ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullarda ikinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.