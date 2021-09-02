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Yarıyıl tatili ne zaman olacak? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Sömestr tatili kaç gün?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çalışma takviminin açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler internette Yarıyıl tatili ne zaman olacak? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Sömestr tatili kaç gün? sorularını çokça aratıyor. Biz de bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

Yarıyıl tatili ne zaman olacak? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Sömestr tatili kaç gün?

Yarıyıl tatili ne zaman olacak? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Sömestr tatili kaç gün? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arsına girdi. İşte konuyla ilgili tüm bilgiler...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN OLACAK? 

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklanmasının ardından yarıyıl tatili (Sömestr) ne zaman olacağı ile ilgili tarih kesinleşti. Yapılan açıklamada yarıyıl tatilinin 24 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında olduğu bilgisi verildi.

Yarıyıl tatili ne zaman olacak? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Sömestr tatili kaç gün?

2021-2022 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Çalışma takvimi kapsamında 2021-2022 yılı yarıyıl tatilinin başlangıç tarihi olarak 24 Ocak Pazartesi günü gösterilirken bitiş tarihinin ise 4 Şubat Cuma günü olduğu kararlaştırıldı.

Yarıyıl tatili ne zaman olacak? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Sömestr tatili kaç gün?

SÖMESTR(YARIYIL) TATİLİ KAÇ GÜN?

2021-2022 yılı Sömestr da öğrenciler kaç gün tatil yapacaklarını MEB'den açıklanan çalışma takviminden bakmaya başladı.  24 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek tatilin 5-6 Şubat olan hafta sonuyla birleşmesiyle 14 günlük (2 haftalık) bir tatil öğrencileri bekliyor olacak.

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