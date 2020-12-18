Yarıyıl tatili ne zaman? Yarıyıl tatili uzatıldı mı? MEB açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) son dakika Yarıyıl tatili yani 15 tatil (karne tatili) hakkında açıklamalar geldi. Bakanlık uzaktan eğitim sürecinin uzatıldığını belirterek yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe ilişkin kararların duyurdu. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman, uzatıldı mı? 15 tatil kaç gün 3 hafta mı olacak?

YARITIL TATİLİ NE ZAMAN? UZATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili bazı düzenlemelerin yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ''25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir '' denildi. Yani normalde 2 hafta olan yarıyıl tatili 3 haftaya çıkartıldı.

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YÜZ YÜZE EĞİTİM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ise 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek."

KARNELER NASIL DAĞITILACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak." denildi.

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OKULLARDA SINAVLAR YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

MEB ayrıca bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacağını, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecektir” denildi.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencilerinin kendi isteklerine bağlı olarak 28 Aralık Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibarıyla bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerinin belirtildi.