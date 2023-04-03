Yaroslav Kuzmin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Kuzmin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Kuzmin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yaroslav Kuzmin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yaroslav Kuzmin 12 Şubat 2004 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кузьмин Ярослав Анатольевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yaroslav Kuzmin Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yaroslav Kuzmin, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Kuzmin'nin FK Rostov II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Yaroslav Kuzmin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yaroslav Kuzmin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Akademia Rostov
1 Temmuz 2022 yılında Rostov II
Yaroslav Kuzmin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yaroslav Kuzmin şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.
Yaroslav Kuzmin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Rusya U16 takımında 22 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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