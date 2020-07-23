YAŞ kararları açıkladı! Metin Temel ve Zekai Aksakallı görevlerinden alındı

Bugün yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından çıkan karar göre, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın görev süreleri de bir yıl uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. Alınan kararlara göre 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.

Alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığı belirtildi. Açıklamada ,"30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 general ve amiral, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiştir. Halen 226 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla da 247 olacaktır." denildi.

RÜTBESİ YÜKSELTİLEN GENERALLER

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi."

Açıklama şu ifadelerle sonlandırıldı:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."