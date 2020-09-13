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Yasadışı yollardan yurt dışına kaçacaklardı! 120 kaçak göçmen yakayı ele verdi

Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipleri, ilçenin güneyindeki denetimleri sırasında durdurduğu bir teknede yasadışı yollardan yurt dışına kaçan 120 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri yapılırken teknenin sahibi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yasadışı yollardan yurt dışına kaçacaklardı! 120 kaçak göçmen yakayı ele verdi

Alanya açıklarında bir tekneden şüphelenen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler, durdukları teknede yaptıkları inceleme sonucunda  yasadışı yollardan yurt dışına kaçan 120 kaçak göçmeni gözaltına aldı.

Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler, bu sabaha karşı devriye görevi sırasında Alanya’nın güneyinde 30 mil açıkta 'Yaman 2014' adlı bir tekneyi şüphe üzerine takibe aldı. Sabah saatlerinde tekneyi durdurarak arama yapan ekipler, iç bölümlerde gizlenmiş aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler olduğunu belirledi.

Yasadışı yollardan yurt dışına kaçacaklardı! 120 kaçak göçmen yakayı ele verdi

GÖÇMENLERİN %91'İ SURİYELİ

Teknede 67 erkek, 23 kadın ve 30 çocuk olmak üzere toplam 120 kaçak göçmen bulundu. Göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemiye alınırken, yapılan kimlik tespitinde 91'inin Suriyeli, 8'inin Afgan, 8'inin Sudanlı, 7'sinin Mısırlı, 4'ünün Faslı, 1'inin Iraklı ve 1'inin de Filistinli olduğu belirlendi. Alanya Limanı'na çıkarılan kaçak göçmenler, daha sonra işlem yapılmak üzere Alanya Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Öte yandan, teknenin sahibi de olayla ilgili gözaltına alındı.

Yasadışı yollardan yurt dışına kaçacaklardı! 120 kaçak göçmen yakayı ele verdi

Okan Gül
Video Editörü


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