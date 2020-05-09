Yasağa rağmen sokağa çıktı! Nedenini öğren polisler şaşırdı
Zakir E.'yi (17) sokağa çıkma yasağı uygulandığı saat diliminde dışarıya çıkınca polis ekipleri tarafından durduruldu. Sebebini duyan polisler ise duruma şaşırdı.
İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile Bursa'nın da aralarında bulunduğu 24 kentte sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren başladı. İnegöl ilçesinde yasağa uymayarak sokağa çıkan Zakir E., Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekiplerince durduruldu.
Ekiplerin yasağı hatırlatarak uyardığı genç, babasından şiddet gördüğünü belirterek, "Babam beni fırça sapıyla dövdü, ben de evden kaçtım. Kendisinden şikayetçiyim. Eve gitmeyeceğim asla" dedi.
Ekipler, Zakir E.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
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