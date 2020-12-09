Yasağa uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehditler savurdu

Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Kavşağında yaşanan olayda saat 21.00 itibari ile uygulanan sokağa çıkma yasağında denetime çıkan ekipler Tofaş marka otomobili durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Muaf belgesi olmayan otomobil sürücüsü Ali Ç. (23) kimliği belirlenemeyen kız arkadaşı ceza üzerine ceza yağdı.

Sokağa çıkma yasağına uymadıkları belirlenen ve maskeleri de bulunmayan 2 genç polis ekiplerince uyarılarak maskeleri taktırıldı. Ardından alkol kontrolünden geçirilen sürücü Ali Ç. 1.65 promil alkollü çıktı.

BASINA SALDIRIP TEHDİT ETTİ

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve bir de alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü olay yerinde kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Sürücü ve kız arkadaşı basın mensubunun üzerine koşarken, alkollü sürücü Ali Ç. basın mensuplarını tehdit ederek, “Kamerayı kapat. Rezil oldum. Seninle görüşeceğiz. Eğer kameraya düşeyim var ya seni yaşatanın” diyerek küfürler savurdu.

POLİS MEMURLARINI İTTİ

Asayiş ve trafik ekiplerinin güçlükle engel olmaya çalıştığı olayda sürücü ve kız arkadaşı polis ekiplerince araca bindirilmek istedi. Araca binmek istemeyen alkollü sürücü polis ekiplerince güçlükle polis aracına bindirilirken, burada elleri kapıya sıkışmasın diye kolunu araç içerisine almak isteyen polis memuruna, “Elini ayağını çek Elini ayağını çek. Hepinizin yanına bırakının” diyerek polis memurlarını itti.

EHLİYETE EL KONULDU

Gözaltına alınan 2 genç polis aracına bindirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Alkollü araç kullanan sürücüye alkollü araç kullandığı için bin 228 TL para cezası kesilirken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için sürücü ve kız arkadaşına 3 bin 150’şer TL idari para cezası kesildi. Öte yandan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobil ise trafik ekiplerince trafikten men edilerek otoparka çekildi.