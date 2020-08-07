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  3. Yasağı hiçe sayıp halı sahada maç yaptılar!

Yasağı hiçe sayıp halı sahada maç yaptılar!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, halı sahalarda uyulması gereken kuralların tespiti amaçlı çalışmalarının devam ettiğini ve bu çalışmalar bitene kadar da halı sahaların kapalı olduğunu açıklamıştı. İstanbul'da bu kuralı hiçe sayıp halı sahada maç yaptılar.

Yasağı hiçe sayıp halı sahada maç yaptılar!

İçişleri Bakanlığı, halı sahaların açılıp açılmayacağına dair yaşanan tartışmalar nedeniyle açıklama yapmıştı. Bakanlığın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından rehber hazırlama çalışmalarının devam ettiği ve çalışmalar bitene kadar  halı sahaların kapalı olacağını duyurulmuştu.

Yasağı hiçe sayıp halı sahada maç yaptılar!

Ancak İstanbul Şişli'de bu kurala uymayan bir grup, kuralları hiçe sayıp halı sahada maç yaptılar.

Yasağı hiçe sayıp halı sahada maç yaptılar!

İçişleri Bakanlığın yasak kararına rağmen bazı halı sahaların bu karara uymadıkları gözlendi. Şişli'de Okmeydanı, Mithat Paşa Caddesi üzerinde bulunan Mahmut Şevket Paşa Spor Kulübü'ne ait halı sahada dün akşam saat 22.00-23.00 saatleri arasında oynanan maç kameralara yansıdı. Maçın bitiminin ardından halı sahanın ışıkları kapatıldı ve futbol oynayanlar ise sahadan ayrıldı.

 

Kübra Kaçmaz
Editör


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