Yasak aşk bombası! Deha Bilimler eşi ve 3 çocuğunun annesi Aslı Bilimlier'i Gülşah Saraçoğlu ile mi aldattı? 2. Sayfa'ya her şeyi anlattılar!

Şarkıcı Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 3 çocuğunun annesi Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olan Deha Bilimlier şoke eden iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Adı Gülşah Saraçoğlu ile anılan Bilimlier 2.sayfa programına konuştu.

İddiaya göre; Gülşah Saraçoğlu arkadaşlarıyla birlikte Deha Bilimlier’i dinlemeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Bilimlier, Saraçoğlu’nu sahneye davet etti, birlikte şarkı söyledi.

Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden ikilinin Gülşah Saraçoğlu’nun evinde buluştuğu ve geceyi birlikte geçirdiği söylendi. Bu yasak aşk Magazin kulislerinde yayılınca Deha Bilimlier’in eşinin evi terk ettiği iddia edildi.

'BANA KARŞI YAPILAN BİR SALDIRI'

Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olan Deha Bilimlier şoke eden iddiaların ardından sessizliğini bozdu. 2.sayfa programına konuşan Bilimlier şunları söyledi:

“20 yıldır sahne yapıyorum üç çocuğum var evliyim. Benim bu taraklarda bezim olmadığını biliyorsunuz. Çok çirkin bir Haber, haber böyle değildi daha başka bir hikaye vardı gün geçtikçe değişti.

Gülşah benim arkadaşım bu çok çirkin bir şey, benim üç çocuğum var kim yaptıysa Allah’ından bulsun.

Bu iddiayı yaratanların Gülşah ile problemi olan birileri olabilir, benim kimseyle problemim yok.

Kimseyi telefonla arayıp, ‘eşim duymasın’ demedim. Böyle bir şey yok… Eşim de Gülşah’ı tanıyor, onunla da konuştuk. Eşim aldırmıyor bu iddiaları, ama az biraz tahmin ediyorum neden çıktığını… Burada bir komplo var ama ortaya çıkaracağım.

Sahne dışında Gülşah’ı hiç görmedim, dışarıda bir araya gelmedim. Beni izlemeye gelen birisi…

Eşim beni çok iyi bilir, tavrımı çok iyi biliyor… Gülşah geldiği gün benim sahneme çıktı, ona mikrofon uzattım onu yanlış anlayan birisi belki öyle bir haber yapmak istedi. Bu dedikodular; Gülşah beni izlemeye geldikten bir hafta sonra yayıldı. Bu çirkin bir saldırı, bir fotoğraf varsa yayınlasınlar. Öyle bir şey yok… “

"HAYRETLE İZLEDİM!"

Gülşah Saraçoğlu ise programa bağlanarak, “Böyle bir durumu açıklamanın üzüntüsü içerisindeyim. O kadar füzili, o kadar yanlış ve yalan ki… Reha eski eşimin de benim de dostum. Böyle bir durumun mümkünatı yok, bir iki gündür dönen bir haber çok yanlış. Bir görüntü olduğunu söylüyorlar Allah aşkına bana da göndersinler…" şeklinde konuştu.