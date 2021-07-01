Yasak bitti diye sevinemiyorlar! İşsizlik korkusu herkesi sardı!

İşten çıkarma yasağı, ücretsiz izin uygulaması ve kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. İşçi çıkarma yasağının da sona ermesiyle, ücretsiz izne çıkartılanlar başta olmak üzere vatandaşı işsizlik korkusu sardı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI OLMASINA RAĞMEN, İŞSİZLİK ORANI ARTTI

Ücretsiz izne çıkartılan işçi sayısı aylık bazda 1 milyon 267 bin ile 629 bin kişi olurken, mayıs ayında 996 bin 727 kişi oldu. Mayıs ayında kısa çalışma ödeneği alan işçi sayısı ise 1 milyon 176 bin 817 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işten çıkarma yasağına rağmen nisan ayında işsiz kalan insan sayısı bir önceki aya göre 275 bin, bir önceki yılın aynı ayına göre de 531 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. Manşet işsizlik oranı önceki aya göre 0.9 puan artışla yüzde 13.9 olurken, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü (geniş anlamda işsizlik) oranı 1.7 puan artışla yüzde 27.4 oldu. "İşten çıkarma artacak mı?" korkusunu yaşayan bireyler yasakların kalkmasıyla birlikte çoğaldı.