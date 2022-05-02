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Yasak Elma bugün var mı 2 Mayıs 2022 Pazartesi? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma bugün var mı 2 Mayıs 2022 Pazartesi? sorusu bayramın en çok merak edilen konu başlıklarından biri oldu. Haberimizde, Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? gibi konu başlıklarının yanıtlarına yer verdik.

Yasak Elma bugün var mı 2 Mayıs 2022 Pazartesi? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma bugün var mı 2 Mayıs 2022 Pazartesi? sorusu FOX TV izleyicileri tarafından merak edildi. Ekranların uzun soluklu dizisi Yasak Elma'nın bayram nedeniyle yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Haberimizde, Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte, Yasak Elma hakkında merak edilenler...

Yasak Elma bugün var mı 2 Mayıs 2022 Pazartesi? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

YASAK ELMA BUGÜN VAR MI 2 MAYIS 2022 PAZARTESİ?

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma yeni bölümünün bu hafta 2 Mayıs tarihinde ve normal gününde yayınlanması bekleniyordu. Ancak Pazartesi yayın akışında kendi saatinde gösterilmeyen Yasak Elma dizisinin yeni bölümü bu hafta yayında olmayacak.

Yasak Elma bugün var mı 2 Mayıs 2022 Pazartesi? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bayram günlerinde ara verme kararı alan dizi listesine Yasak Elma da eklendi. Normal yayın tarihi olan 2 Mayıs gününün bayram arifesi olması sebebiyle Yasak Elma da yayına ara verdi. Fragmanları verilen yeni bölümler bayram ardından yayında olacak.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fragmanları verilen yeni bölümler bayram ardından 9 Mayıs Pazartesi günü yayında olacak. 

Yasak Elma bugün var mı 2 Mayıs 2022 Pazartesi? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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