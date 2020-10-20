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  3. Yasak Elma dizisinde şok eden ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor!

Yasak Elma dizisinde şok eden ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor!

Yasak Elma dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. FOX TV ekranlarını beğeni ile takip edilen fenomen dizisi Yasak Elma 85. bölümünde beklenmedik bir ayrılıkla sarsılacağı iddia edildi. İddialara göre Talat Bulut'un canlandırdığı Halit Argun karakteri ölecek.

Yasak Elma dizisinde şok eden ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor!

Ekranların fenomen dizisi Yasak Elma'da flaş bir ayrılık iddiası sosyal medyayı salladı. Başarılı dizide iddialara göre Halit Argun karakteri ölecek ve Talat Bulut diziye veda edecek.

Pandemi nedeni ile çekimlerine erken başlanan Yasak Elma dizisinin 85. bölümü büyük olaylara sahne olacak. 

Yasak Elma dizisinde şok eden ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor!

Fenomen dizide 3 sezondur Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'un ölerek diziye veda edeceği iddia edildi.

Yasak Elma dizisinde şok eden ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor!

Dizide ayrıca Gökhan Alkan'ın da senaryo gereği 85. bölümde ekipten ayrılacağı söylentisi kulaktan kulağa yayıldı. 

Yasak Elma dizisinde şok eden ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor!

Dizinin yıldız oyuncusu Eda Ece'nin paylaşımı da dikkat çekti.

YASAK ELMA 82. BÖLÜM FRAGMANI

 

Ender ve Kaya’nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız’ı kullanmaya karar verir. Ender ve Yıldız’ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak sarsılmak üzeredir. Ender’in sinirle Yıldız’a söyledikleri Yıldız’ın hayatını alt üst edecektir.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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