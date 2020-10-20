Ekranların fenomen dizisi Yasak Elma'da flaş bir ayrılık iddiası sosyal medyayı salladı. Başarılı dizide iddialara göre Halit Argun karakteri ölecek ve Talat Bulut diziye veda edecek.

Pandemi nedeni ile çekimlerine erken başlanan Yasak Elma dizisinin 85. bölümü büyük olaylara sahne olacak.

Fenomen dizide 3 sezondur Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'un ölerek diziye veda edeceği iddia edildi.

Dizide ayrıca Gökhan Alkan'ın da senaryo gereği 85. bölümde ekipten ayrılacağı söylentisi kulaktan kulağa yayıldı.

Dizinin yıldız oyuncusu Eda Ece'nin paylaşımı da dikkat çekti.

YASAK ELMA 82. BÖLÜM FRAGMANI

Ender ve Kaya’nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız’ı kullanmaya karar verir. Ender ve Yıldız’ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak sarsılmak üzeredir. Ender’in sinirle Yıldız’a söyledikleri Yıldız’ın hayatını alt üst edecektir.