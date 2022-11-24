Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi tepki çekti! Sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü!

Yasak Elma dizisindeki bir sahne hemşireleri kızdırdı. Sosyal medyada tepkilerinin dile getiren hemşireler, özür dilenmesini istedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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FOX TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen ve büyük ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisi bu kez tepkilerin odağı oldu.

Dizininin ekrana gelen 155. bölümünde Kumru karakteri, hastanede yanına gittiği doktor Selim'e simit getirdi. Bu sırada doktorun da çay ikram edeceğini belirterek "Yeşim hemşire bize 2 çay getirir misin" ifadesini kullanması hemşirelerin tepkisini çekti.

Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi tepki çekti! Sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü!

TEPKİLİ PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Twitter'da bu duruma tepki gösteren hemşireler, #yasakelmaözürdile etiketini kullanarak çok sayıda paylaşım yaptı.

Söz konusu sahnenin hemşirelik mesleğinin onuruna yapılmış saygısızlık olduğu ifade ediliyor.

İşte diziye gelen tepkilerden bazıları:

Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi tepki çekti! Sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü! Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi tepki çekti! Sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü! Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi tepki çekti! Sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü! Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi tepki çekti! Sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü! Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi tepki çekti! Sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü!

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