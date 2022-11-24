Ünlü şarkıcıya hapis cezası şoku! O sözleri başını yaktı!

Ünlü şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, Tuzla'da bir mekanda sahne alırken komşusu Hüseyin Meriç'e söylediği sözler nedeniyle mahkemelik olmuştu. Mahkemenin bugün Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasına sanık Halil Sezai Paracıkoğlu ve Hüseyin Meriç avukatlarıyla birlikte katıldı.

"SUÇSUZUM, BERAATİMİ TALEP EDERİM"

Duruşmada konuşan Sanık Halil Sezai, savunmasında, "Olay tarihinde bir konserim vardı. Konsere başlamadan önce gelen dinleyicilerimle kısa bir konuşma yaparım. O günde dinleyicilerimle konuşma yaptım. Müşteki ile aramızda önceki bir olaydan kaynaklı husumet bulunmaktadır. Aramızdaki olay yargı aşamasına taşınmıştı. Bu olaydan bahsederken dinleyicilerimden biri 'boş ver abi' şeklinde konuştu. Bende dinleyicime cevap verdim. Amacım hakaret etmek değildi. Suçsuzum beraatimi talep ederim" ifadelerine yer verdi.

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Duruşmada söz verilen Hüseyin Meriç de, "Sanık bu olay öncesinde de bana yönelik sosyal medya üzerinden bazı eylemleri oldu. Ben bu olayı çevremden duydum. Sanıktan şikâyetçiyim" şeklinde konuştu.

Tarafların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme Halil Sezai hakkında 'Hakaret' suçundan 4 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

"BAHSEDİLEN BU İRANLI İS ADAMINI ARAŞTIRIN LÜTFEN"

Mahkeme sonrası açıklama yapan ünlü şarkıcı, "1 sene önce konserde bir konuşmamdan dolayı 'hakaret' davası açıldı. Biz bu durumlara alıştık. Çünkü bir şiir yazıyorum 'Yok beni tehdit etti'. Klip çekiyorum 'Beni öldürmeye teşebbüs etti'. Bir şarkı sözü paylaşıyorum dava oluyor. Gelip gidiyoruz işte. Aslında çok fazla şey söylemek isterim ama bana yasak var, söyleyemiyorum. Araştırmanızı öneririm. Bu insan kimdir. Normal şartlarda basit alelade bir komşu olarak bahsedilen bu İranlı iş adamının kimlerle çalıştığı, aile hayatını, nasıl bir insan olduğu, aslında ne kadar yansıtıldığı, tam tersi bir insan olduğunu araştırın lütfen. Ben zamanı geldiğinde açıklayacağım zaten" şeklinde konuştu.