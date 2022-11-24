Ünlü şarkıcı Serebral Palsi hastası oğlu için yardım istedi! "Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum" Bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülenen ünlü şarkıcı Çılgın Sedat, Serebral palsi hastası oğlu Siraç için dua istedi. "Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var" diyen şarkıcı, hastalıkla mücadele etmek için her şeyi denediklerini dile getirdi.