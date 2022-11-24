Ünlü şarkıcı Serebral Palsi hastası oğlu için yardım istedi! "Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum"

Bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülenen ünlü şarkıcı Çılgın Sedat, Serebral palsi hastası oğlu Siraç için dua istedi. "Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var" diyen şarkıcı, hastalıkla mücadele etmek için her şeyi denediklerini dile getirdi.

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Ünlü şarkıcı Serebral Palsi hastası oğlu için yardım istedi! "Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum" 1

2005 yılında dünya evine giren Özlem Kapurtu ve Sedat Kapurtu çifti, 2006 yılında önce oğulları Siraç'ı daha sonra da Yağız'ı kucaklarına almıştı.

Eski şarkıcı Sedat Kapurtu ya da bilinen diğer adıyla Çılgın Sedat, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi.

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