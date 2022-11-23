Yalan haberlerin ardı arkası kesilmiyor! "Hande Erçel geçmişini sildiriyor" iddialarına ünlü oyuncudan tepki!

Hakkında sık sık yalan haberler ortaya atılan Hande Erçel "Geçmişini sildiriyor" iddialarına tepki gösterdi.

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Yalan haberlerin ardı arkası kesilmiyor! "Hande Erçel geçmişini sildiriyor" iddialarına ünlü oyuncudan tepki! 1

Hakan Sabancı, Kaan Yıldırım ve Kerem Bürsin gibi isimlerle anılan ünlü oyuncu Hande Erçel özel hayatıyla sık sık magazin gündemine oturuyor.

Aşk hayatıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan Hande Erçel, açıklama yaparak iddiaları yalanlamış ve isyan etmişti.

Yalan haberlerin ardı arkası kesilmiyor! "Hande Erçel geçmişini sildiriyor" iddialarına ünlü oyuncudan tepki! 2

Sürekli olarak başka isimlerle anılan ünlü oyuncu hakkında bir yeni iddia daha ortaya atıldı.

İddialara göre hakkında sık sık yalan haberler yapılan Hande Erçel, bunun önüne geçmek için fotoğraflarını internetten sildirmeye karar verdi.

Yalan haberlerin ardı arkası kesilmiyor! "Hande Erçel geçmişini sildiriyor" iddialarına ünlü oyuncudan tepki! 3

Yalan haberin yayılması üzerine isyan eden Erçel, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum, canınız sıkılınca kafanıza göre haber yapıyorsunuz" şeklinde açıklama yaptı.

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