Yalan haberlerin ardı arkası kesilmiyor! "Hande Erçel geçmişini sildiriyor" iddialarına ünlü oyuncudan tepki!
Hakkında sık sık yalan haberler ortaya atılan Hande Erçel "Geçmişini sildiriyor" iddialarına tepki gösterdi.
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